Parcoursup : la phase d'admission complémentaire débute mardi sur la plateforme

La phase d'admission complémentaire de la plateforme Parcoursup, qui permet aux candidats de formuler jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations qui disposent encore de places, ouvre mardi 11 juin, à partir de 14 heures, et prendra fin le 12 septembre. Les formations répondront aux lycéens de Terminale et aux étudiants en réorientation "au fur et à mesure des candidatures" pour cette phase, qui s'ajoute à la phase d'admission principale de la plateforme qui a débuté le 30 mai, et se clôt le 12 juillet.

Les candidats concernés par cette phase d'admission complémentaire sont ceux qui "n'ont pas reçu de proposition d'admission en phase principale", ceux "dont tous les vœux sont en liste d'attente", ceux "qui ont déjà accepté une proposition d'admission en phase principale mais souhaitent faire de nouveaux vœux pour des formations qui les intéresseraient davantage", ceux "inscrits sur Parcoursup qui n'ont pas confirmé de vœux au 3 avril dernier" et ceux qui "ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup", est-il précisé sur le site d'informations sur la plateforme.

Plus de 945 000 candidats

Les candidats ne peuvent en revanche "pas formuler exactement le même vœu pour une formation s'ils l'avaient déjà demandée en phase principale mais pourront demander la même formation dans un autre établissement". Ces démarches sont à réaliser en même temps que les révisions du bac. Pendant les épreuves écrites, les délais de réponse aux propositions d'admission de Parcoursup seront toutefois suspendus (du 16 au 23 juin).

La plateforme a recueilli cette année les vœux de quelque 945 500 candidats, contre 917 000 l'an dernier. Parmi eux, 645 000 sont des lycéens, 169 000 des étudiants qui veulent changer de voie, 97 000 sont des personnes en reprise d'études et 34 500 sont des jeunes suivant une scolarité étrangère.