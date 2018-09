Parcoursup : 955 bacheliers sont encore sans affectation

La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a par ailleurs annoncé que l'an prochain la phase principale de la procédure serait achevée au plus tard fin juillet, et non plus début septembre.

Une lycéenne regarde les résultats pour ses vœux sur la plateforme "Parcoursup", le 22 mai 2018 à Lille (Nord). (DENIS CHARLET / AFP)