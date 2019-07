Gretha Thunberg : la jeune activiste écologiste qui dérange

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Gretha Thunberg a été reçue en grande pompe par le président de l'Assemblée nationale mardi 23 juillet. La jeune militante était même à la tribune d'honneur de l'hémicycle cet après-midi. Une visite applaudie dans les rangs de la France insoumise. Elle a surtout pris part à un débat sur le climat organisé avec plus de 150 députés. Dans son discours, Gretha Thunberg dénonce ce qu'elle considère comme de "l'hypocrisie politique".

"L'urgence climatique et écologique c'est maintenant"

"Je crois que le plus grand danger n'est pas notre inaction, mais quand les entreprises et les politiciens font croire que des actions sont menées alors que presque rien n'est fait", a déclaré la militante écologiste. "L'urgence climatique et écologique c'est maintenant, mais cela ne fait que commencer et cela va empirer", a prévenu Gretha Thunberg. Sur cette invitation, les députés sont partagés. La militante a répondu à ses détracteurs en précisant qu'ils pouvaient ignorer son message, mais pas les faits scientifiques.