De nouvelles marches pour le climat

Marcher pour sauver les générations futures. Dès ce samedi matin, à La Rochelle (Charente-Maritime), des centaines de personnes ont défilé dans les rues, décidées à s'engager dans une révolution verte. Même combat à Rodez (Aveyron), les marcheurs ont réclamé une vraie politique pour limiter le réchauffement climatique. "C'est un système économique qui développe, qui génère du CO², qui génère de la pollution, qui ne permet pas le renouvellement de la nature chaque année", souligne un manifestant.

Prendre conscience

À Paris, les manifestants devraient se compter par milliers, mélangés dès ce samedi matin avec les gilets jaunes. Ils réclament des réponses à la hauteur des enjeux. L'un d'eux est en colère : "Quand on voit des gamins qui prennent conscience du monde qu'on va leur laisser, on devrait avoir honte. Les politiques devraient déchirer leurs cartes de parti et partir d'eux-mêmes".