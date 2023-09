Info franceinfo Lycée Rosa-Parks à Saint-Denis : un recours déposé au tribunal administratif pour dénoncer la nouvelle dénomination

Des élus et des professeurs souhaitent le retour au nom d'origine, Angela Davis, que la présidente de la Région Valérie Pécresse désapprouve.

Un recours va être déposé mercredi 6 septembre au tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) pour dénoncer la dénomination d'un lycée de Saint-Denis, a appris franceinfo de source proche du dossier. Début juillet, la commission permanente du conseil régional d'Île-de-France avait refusé de donner au lycée de Plaine commune le nom de la militante antiraciste Angela Davis, la présidente de la Région Valérie Pécresse lui reprochant des positions "contraires aux lois de la République".

À la place, la Région avait choisi de baptiser le lycée Rosa-Parks, du nom de l'Américaine qui avait refusé de céder sa place à un passager blanc dans un bus de Montgomery (Alabama) en 1955, devant ainsi une icône de la défense des droits civiques.

"Lycée polyvalent Angela-Davis"

Ce mercredi donc un recours sera déposé auprès du tribunal administratif au nom de plusieurs élus régionaux et de professeurs du lycée en question. Parmi ces requérants se trouve notamment le député LFI de la circonscription Éric Coquerel. Ils remettent en cause le vote de la région sur le choix du nom Rosa-Parks. En effet, ils estiment que ce nom a été décidé par la voie d'un amendement à un texte qui n'avait rien à voir avec la dénomination du lycée et qui ne concernait pas spécifiquement l'établissement scolaire.

Les élus régionaux et les professeurs à l'origine de ce recours rappellent que le choix initial du nom Angela-Davis était le résultat d'un processus démocratique datant de 2018. Il avait en effet été validé par le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, et par le conseil d'administration du lycée, mais il n'avait jamais été officiellement acté par la commission permanente du conseil régional. Ce nom de "lycée polyvalent Angela-Davis" était pourtant utilisé sur les bulletins de salaire des enseignants. Il est d'ailleurs aujourd'hui encore utilisé par le rectorat, notamment sur le site education.gouv.fr, ajoute une source proche du dossier auprès de l'Agence Radio France.

Angela Davis, âgée aujourd'hui de 79 ans, a beaucoup milité pour les droits de l'Homme et contre les discriminations raciales, sociales et sexistes. Elle était également membre des Black Panthers. Valérie Pécresse lui reproche une tribune qu'elle avait co-signée en 2021. La militante noire américaine fustigeait alors "la mentalité coloniale qui se manifeste dans les structures de gouvernance de la France, en particulier vis-à-vis des citoyens et des immigrés racisés".

Lors d'une séance de la commission permanente du conseil régional fin mars, Valérie Pécresse avait dénoncé cette tribune, estimant que dans "un lycée français on doit apprendre aux lycéens à aimer la France".