Illettrisme : un fléau qui touche de nombreuses personnes en France

L’illettrisme est un problème qui frappe de nombreuses personnes en France. Comme le rapporte le journaliste Florent Boutet sur le plateau du 23 heures de Franceinfo jeudi 17 juin, 9,5% des 16-24 ans éprouvent des difficultés de lecture. Il se base sur les chiffres du ministère de l’Éducation nationale. "Pour les jeunes qui ne dépassent pas le niveau collège, ça va quand même à 43% d’entre eux qui sont victimes d’illettrisme. 30% pour ceux qui atteignent le niveau CAP et quand même 4% de ceux qui finissent par obtenir le niveau bac", souligne-t-il.

Certains départements plus touchés que d’autres

Il existe des disparités locales en matière d’illettrisme en France. "L’Aisne, 12,9% des jeunes qui souffrent de ce fléau, la Somme 12,2%. Et puis on peut rajouter ces autres départements extrêmement touchés aussi : la Haute-Marne, le Cher, ou encore la Seine-Saint-Denis", précise Florent Boutet. Le journaliste évoque aussi Paris, "le meilleur élève en la matière : ‘seulement’, on va dire, un peu moins de 5% des jeunes qui souffrent d’illettrisme". Les chiffres s'élèvent jusqu'à 25% à La Réunion, 28% pour la Guadeloupe et la Martinique. "On monte à plus de 46% des jeunes qui ont des difficultés à lire en Guyane. Et le mauvais élève c’est Mayotte : plus de 71% de cette catégorie d’âge qui a du mal à déchiffrer un écrit", indique-t-il.