"Il est temps" que l'éducation à la vie sexuelle soit "effective", affirme le gouvernement

"La loi de 2001 pose des bases intéressantes, mais elle n'est toujours pas appliquée, il est temps de passer de la déploration à l'action". "Il est temps" que l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, obligatoire depuis 2001 dans les établissements scolaires mais peu enseignée dans les faits, soit "effective", a estimé jeudi 26 septembre la nouvelle secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité femmes-hommes Salima Saa, lors d'une conférence de presse du Planning familial à Paris, trois jours après son entrée en fonction.

"Il va falloir trouver de nouvelles idées et faire en sorte que (la loi) soit vraiment appliquée, j'entends par là (...) ouvrir le sujet de la culture du consentement et avoir une vraie ouverture sur les sujets de santé sexuelle et d'éducation à la vie affective", a-t-elle ajouté. Depuis 2001, les élèves des écoles, collèges et lycées doivent bénéficier d'au moins trois séances annuelles d'éducation à la sexualité, y compris une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles.

Les associations féministes s'alarment

Dans la pratique, le compte n'y est pas, selon les associations féministes, qui s'alarment régulièrement de voir ces thématiques être "délaissées par les autorités publiques", non sans conséquences selon elles. Elles mettent en avant l'augmentation des violences sexuelles et la dégradation des connaissances des jeunes sur le Sida, les infections sexuellement transmissibles (IST) ou encore les moyens de contraception.

Un projet de programme a été publié en mars par le Conseil supérieur des programmes, placé auprès du ministre de l'Education, avec pour objectif initial une mise en place à la rentrée 2024. Mais les textes définitifs n'ont pas encore été présentés.