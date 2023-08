Hommage à Martin Luther King : après une vidéo moquée sur les réseaux sociaux, le ministère de l'Education nationale se justifie

Le ministère de l’Éducation nationale a publié une vidéo d’enfants reprenant le célèbre "I Have A Dream". Mais l’absence totale de diversité dans le casting pose question et les reactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux.

"Y a un problème dans la vidéo", "Poisson d'avril", "Supprime"... Depuis mardi 29 août, une vidéo officielle diffusée par le ministère de l’Education nationale est l'objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, et notamment sur X, anciennement Twitter.

Dans ce clip réalisé pour les 60e anniversaire de la marche des droits civiques sur Washington conduite par Martin Luther King, jour où a été prononcé le fameux "I have a dream", des collégiens expliquent, en anglais, leur rêve : égalité, protection de la planète…

"Lauréats d'un concours"

Or, de nombreuses voix se sont élevées sur le manque de diversité des jeunes adolescents qui apparaissent dans la vidéo consacrée au pasteur qui a consacré sa vie à lutter contre la ségrégation raciale : les collégiens filmés sont en effet tous blancs de peau. Au-délà de la diversité des jeunes intervenants, les reactions sont nombreuses quant au fond des propos tenus, puisque rien ne mentionne l’égalité entre les blancs et les personnes noires, ou plus largement racisées.

Face aux nombreux commentaires critiques et au "bad buzz", le ministère a été contraint de préciser dans un second tweet que ces élèves présents ont gagné un concours "consacré à la pratique créative de l'anglais".

"Les élèves présents sur cette vidéo sont les lauréats 2023 du concours "The More I Say", qui encourage la pratique créative de l’anglais au collège. Afin d’honorer la mémoire de Martin Luther King à l’occasion des 60 ans de son célèbre discours prononcé le 28 août 1963, ils étaient invités à prononcer un court discours en s’inspirant de celui de Martin Luther King en commençant par "I have a dream", précise le ministère de Gabriel Attal, sans toutefois convaincre les internautes.