"T'as une haleine de bouche d'égout", "T'es moche comme une grosse poubelle", "Nique ta mère"… Ces insultes, monnaie courante dans les cours de récréation, à la sortie des écoles et sur les réseaux sociaux, touchent 6 à 10% des écoliers français, selon un rapport du Sénat daté de 2021. Des violences verbales, psychologiques et parfois physiques qui se muent en harcèlement scolaire lorsqu'elles se produisent de manière récurrente sur de longues périodes.

La culpabilité, la honte, la peur et la souffrance générées par ces humiliations ont souvent des effets dévastateurs sur les enfants et adolescents qui en sont la cible. Car outre le décrochage scolaire, l'isolement et la dépression, certaines victimes peuvent aller jusqu'au suicide. Un fléau que les pouvoirs publics tentent d'éradiquer. Une loi a notamment été promulguée en mars 2022. Elle prévoit des amendes et des peines de prison pour les auteurs de harcèlement.

Alors que les stratégies mises en place pour lutter contre ce problème se concentrent souvent sur l'encadrement des harceleurs, le documentaire Harcèlement scolaire : les Indiens contre-attaquent, réalisé par Guillaume Estivie, diffusé dans le cadre de l'émission "Infrarouge" mercredi 9 novembre, braque ses projecteurs sur les victimes et les outils soumis aux victimes pour se défendre par des thérapeutes spécialisés.

L'enfant harcelé fait partie de la solution

La thérapeute Emmanuelle Piquet, qui témoigne dans le documentaire, a fondé le centre Chagrin scolaire, calqué sur les méthodes de l'école de Palo Alto, créée aux Etats-Unis dans les années 1950 par Gregory Bateson. A l'origine des thérapies familiales brèves, ce courant psychologique a été le premier à développer des travaux qui s'intéressent surtout aux interactions du patient avec son environnement. Formée à ces méthodes, Emmanuelle Piquet se met au niveau des victimes pour leur apprendre à riposter et les aide à puiser dans leurs propres ressources.

En les initiant à l'autodérision, en leur faisant jouer des scènes comme dans un cours de théâtre afin de développer leur repartie, la thérapeute leur permet de dédramatiser ces situations douloureuses et leur procure, de façon ludique, des armes, qu'elle appelle "des flèches", pour contrer les insultes. L'ambition est de rendre ces enfants acteurs de leur libération en les sortant de leur position de victime.

"De notre hauteur d'adulte, on peut considérer que certaines taquineries, certaines chamailleries sont plutôt de l'ordre d'histoires entre enfants, sans conséquences, sans gravité, observe Emmanuelle Piquet dans le documentaire. Au fond, le seul critère, c'est sa souffrance. (…) Parfois, il y a un peu de colère ; de mon point de vue, il n'y en a pas assez souvent. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'émotion essentielle des enfants harcelés. Nous, il faut qu'on aille un peu la chercher, parce que pour décider de mettre fin aux faits de harcèlement, il faut un peu de colère."

Le documentaire Harcèlement scolaire : les Indiens contre-attaquent, réalisé par Guillaume Estivie et produit par Mélissa Theuriau, est diffusé dans le cadre de l'émission "Infrarouge", mercredi 9 novembre à 23h05 sur France 2. Il sera suivi d'un débat animé par Marie Drucker.