Mulhouse : un hommage à Dinah, une adolescente victime de harcèlement scolaire qui a mis fin à ses jours

La douleur est vive pour les parents et le frère de Dinah, dimanche 24 octobre. Ces derniers ont pris la tête du cortège, une marche blanche pour rendre hommage à cette adolescente de 14 ans qui a mis fin à ses jours, le 5 octobre dernier. Une foule est également venue assister à ces instants de recueillement, à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. "Ma fille a été harcelée pendant deux ans. Et pendant deux ans, on a fait des pieds et des mains pour que ça s’arrête. Mais elles l’ont poursuivie jusqu’à la maison, jusqu’aux réseaux sociaux", a déploré sa mère, Samira Gonthier.

Une plainte contre le collège

Ses amis présents ont évoqué sa détresse ces derniers mois. Le harcèlement scolaire dépassait le simple cadre scolaire. Selon la famille, le collège était au courant de ces faits. "Plusieurs fois, je suis allée voir la CPE, j’ai appelé la vie scolaire. Ils n’ont jamais rien pris au sérieux", a expliqué la mère de la Dinah. La marche blanche s’est terminée devant le lycée, où cette dernière avait fait sa rentrée en septembre. Sa famille annonce vouloir porter plainte contre son ancien collège.