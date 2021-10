Loi sur le harcèlement scolaire : le MoDem souhaite "une qualification pénale autonome", annonce son vice-président

La proposition de loi pour réprimer le harcèlement scolaire que le MoDem veut déposer à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines permettra "une qualification pénale autonome", a assuré sur franceinfo dimanche 30 octobre, Patrick Mignola, vice-président du MoDem et président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale.

"Vous avez un délit de harcèlement qui existe dans notre droit, vous avez une qualification pénale sur le harcèlement moral, une qualification pénale sur le harcèlement sexuel. Et on peut en faire une sur le harcèlement scolaire", explique-t-il.

"Le premier objectif c'est d'envoyer un message à l'ensemble de la société. Chacune et chacun dans la société doit lutter contre ces drames. La question n'est pas de trouver le coupable en aval et le condamner, c'est de faire de la prévention en amont", par exemple "avec des personnels qui sont formés à la détection", assure-t-il, en prenant l'exemple d'enseignants ou de personnels administratifs.

"Dans le monde scolaire, on manque d'infirmières et on manque de psychologues."