Info franceinfo Suicide de Dinah : le parquet de Mulhouse ouvre une enquête pour harcèlement

Le parquet de Mulhouse a ouvert lundi 25 octobre une enquête pour "harcèlement", après la mort de Dinah le 5 octobre à Kingersheim (Haut-Rhin), a appris franceinfo auprès de la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. Cette adolescente de 14 ans subissait du harcèlement scolaire. Cette enquête a été confiée au commissariat de police de Wittenheim, aux côtés de l'Office central de lutte contre la haine en ligne "qui apportera son expertise".

Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée par la mère de Dinah, précise le parquet, qui ajoute que "rien n'est établi" concernant les faits de harcèlement. De nombreuses auditions ont été déjà effectuées. L'exploitation du téléphone portable de l'adolescente est toujours en cours. "L'enquête sur les recherches des causes de la mort se poursuivra en parallèle", termine la procureure.

Ses parents dénoncent le harcèlement de camarades du collège

L'adolescente, scolarisée en classe de seconde, a été retrouvée pendue au domicile familial de Kingersheim dans la nuit du 4 au 5 octobre. Elle était la dernière et la seule fille d'une fratrie de trois enfants. Selon ses parents, elle était victime d'un harcèlement opéré par des jeunes filles côtoyées au collège.

Dimanche 24 octobre, plus d'un millier de personnes se sont retrouvées à Mulhouse pour une marche blanche en hommage à l'adolescente. "Ma fille a été harcelée pendant deux ans et pendant ce temps on a fait des pieds et des mains pour que ça s'arrête mais elles l'ont poursuivie jusqu'à la maison et sur les réseaux sociaux", a déclaré sa mère devant les participants.