"Justice pour Dinah" : plus d'un millier de personnes participent à une marche blanche à Mulhouse

Plus d'un millier de personnes ont participé, dimanche 24 octobre à Mulhouse (Haut-Rhin), à une marche blanche en hommage à Dinah, adolescente de 14 ans victime de harcèlement scolaire, qui s'est suicidée le 5 octobre dernier à Kingersheim, rapporte France Bleu Alsace.

La marche blanche a débuté aux alentours de 15h30, après une prise de parole de la mère de l'adolescente à 14 heures sur la place de la Réunion de Mulhouse. "Il faut que le harcèlement cesse, a-t-elle lancé. Ma fille a été harcelée pendant deux ans, et pendant deux ans, on a fait des pieds et des mains pour que ça s'arrête, mais elles l'ont poursuivie jusqu'à la maison, jusqu'aux réseaux sociaux."

"Justice pour Dinah"

Plusieurs centaines de personnes, place de la Réunion, à Mulhouse, pour une marche blanche en hommage à Dinah, 14 ans. L'adolescente s'est suicidée à Kingersheim suite à du harcèlement scolaire selon sa famille. Sa mère a pris la parole.#JusticepourDinah pic.twitter.com/UWyEAyERQc — France Bleu Alsace (@bleualsace) October 24, 2021

Vers 16 heures, la marche s'est arrêtée devant le lycée Jean-Henri Lambert, l'établissement où Dinah était scolarisée avant de se suicider. "Dinah dans nos cœurs !", a scandé la foule avant de déposer roses blanches et mots en hommage à l'adolescente.

Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte, a indiqué le parquet de Mulhouse. Elle doit permettre "de comprendre les raisons du geste de cette adolescente qui avait fait l'objet selon ses proches de harcèlement au sein de son établissement scolaire quelque temps auparavant", a-t-il précisé.