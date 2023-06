Cyberharcèlement : "Il faut que les réseaux sociaux agissent, parce qu'ils pourrissent la vie de trop nombreux jeunes", lance Pap Ndiaye

Le ministre de l'Éducation nationale annonce notamment qu'il va demander aux plateformes de se saisir du sujet et d'agir "de manière à bloquer les messages insultants et dégradants qui circulent et qui font tant de mal à notre jeunesse".

Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, sur franceinfo le 6 juin 2023. (FRANCIENFO / RADIO FRANCE)

"Il faut que les réseaux sociaux agissent" sur la question du cyberharcèlement "parce qu'ils pourrissent la vie de trop nombreux jeunes", lance mardi 6 juin sur franceinfo le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye. Le ministre juge "inacceptable" le comportement des plateformes telles que Facebook, Instagram ou encore Tik Tok. Ce sont notamment sur ces réseaux sociaux que le harcèlement scolaire de Lindsay, 13 ans, s'est poursuivi, même après son suicide. Le 12 mai, l'adolescente scolarisée en 4e au collège Bracke-Desrousseaux de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) s'est donné la mort. Les réseaux sociaux "sont beaucoup trop lents" à agir Face à ce drame, Pap Ndiaye reconnaît qu'il "faut absolument contraindre les réseaux sociaux" à agir. "Ils sont beaucoup trop lents, beaucoup trop hésitants", déplore le ministre de l'Éducation nationale. Il annonce qu'il va demander aux plateformes de se saisir du sujet et d'agir "de manière à bloquer les messages insultants et dégradants qui circulent et qui font tant de mal à notre jeunesse". Pap Ndiaye propose notamment de créer une "petite icône sous les messages" afin que les internautes puissent "instantanément signaler un message violent", avec "l'obligation de le retirer rapidement".