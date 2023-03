Éducation sexuelle : la France peut s'améliorer

La loi prévoit au moins trois cours d'éducation sexuelle chaque année pour les élèves du primaire au secondaire. Cependant, la loi n'est pas toujours respectée. Le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 2 mars, explique que la France peut mieux faire.

Donner des repères aux jeunes



Au-delà de l'aspect santé, Damien Mascret estime que les cours d'éducation sexuelle doivent aussi permettre de donner des repères aux jeunes. "Les idées fausses du porno se répandent chez les jeunes, et chez les adultes d'ailleurs (...), donc il faut rappeler le respect et le consentement. Un consentement qui doit être libre, éclairé, enthousiaste, continu et aussi réversible. On peut s'arrêter si on n'a plus envie", conclut Damien Mascret.

