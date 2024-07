Collège : les "groupes de besoins" seront bien mis en place à la rentrée, quel que soit le futur gouvernement, assure la ministre de l'Éducation

Les groupes dits "de besoins", en français et en mathématiques, seront bien mis en place à la rentrée de septembre dans les collèges, a confirmé mardi 9 juillet sur franceinfo la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet. "Dans chaque établissement, dans chaque collège, en sixième et en cinquième, en français et en maths, nous avons installé des groupes de besoins", a expliqué la ministre, répondant ainsi aux interrogations des élèves et de leurs parents avant la rentrée de septembre, après la dissolution de l'Assemblée nationale et l'attente d'un nouveau gouvernement.

La ministre assure que cette mesure a été prise afin "d'aider les élèves sur les secteurs où ils sont les plus en difficulté". "Ces groupes se mettent en place et nous suivons cela avec beaucoup d'attention", a assuré la ministre.

Des textes officiels publiés mi-mars

Une instauration dès la rentrée, quel que soit le futur gouvernement, a affirmé la ministre, alors que la gauche dénonce un "tri social" et entend supprimer les groupes de besoins. "Je crois qu'aucun gouvernement, quel qu'il soit, ne peut aller à l'encontre de différentes manières d'aider les élèves", a répliqué la ministre.

Les établissements mettent en œuvre ces groupes de besoins pour la rentrée pour les classes de sixième et de cinquième. Il est question de groupes "constitués en fonction des besoins des élèves, identifiés par les professeurs", selon les textes officiels publiés mi-mars. A la différence des groupes dits "de niveaux", chers à Gabriel Attal, ces groupes devront être réexaminés toute l'année et ne seront pas non plus obligatoires sur toutes les heures de mathématiques et de français.