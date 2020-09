Covid-19 : la ministre de l'Enseignement supérieur réclame "un effort collectif" face à la hausse des clusters universitaires

Frédérique Vidal recevra l'ensemble des acteurs du secteur lundi, "afin de travailler à des solutions" pour assurer la "sécurité" des étudiants et du personnel et limiter la propagation du coronavirus.

La rentrée n'a pas encore eu lieu partout mais les premières alertes apparaissent déjà. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, a appelé, dimanche 13 septembre, à "un effort collectif" contre l'épidémie de coronavirus, après que "plus d'une dizaine de clusters" ont été identifiés au sein d'établissements du supérieur.

"Les dernières données confirment que la multiplication de nouvelles contaminations est majoritairement liée à des rassemblements privés (soirée étudiante, privatisation de bars...) associés à un relâchement des consignes sanitaires, notamment des gestes barrières", écrit la ministre dans un communiqué.

Frédérique Vidal rencontrera, lundi, l'ensemble des acteurs du secteur, "et notamment les organisations étudiantes", "afin de travailler à des solutions permettant de faire que cette nouvelle année universitaire se déroule en sécurité et sans obstacle majeur sur les formations et l'apprentissage".