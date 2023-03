Lycées : consultez les performances de votre établissement dans notre moteur de recherche

Comme chaque année, l'Education nationale publie des indicateurs d’évaluation des lycées.

Votre lycée a-t-il été plutôt performant ou en deçà des attentes ? Franceinfo publie, mercredi 29 mars, les résultats 2023 des lycées généraux, technologiques et professionnels. Deux tableaux reprennent les indicateurs établis par l'Education nationale pour les établissements publics et privés.

Le tableau des lycées technologiques et généraux :

Le tableau des lycées professionnels :

Les résultats du bac, des indicateurs insuffisants

Deux critères de notation sont basés sur les résultats au baccalauréat :

Le taux de réussite , qui mesure la proportion d'élèves qui ont obtenu leur bac parmi ceux qui se sont présentés ;

, qui mesure la proportion d'élèves qui ont obtenu leur bac parmi ceux qui se sont présentés ; Le taux de mentions, qui mesure la proportion de bacheliers ayant obtenu une note égale ou supérieure à 12/20 et qui ont donc décroché une mention (assez bien, bien...).

Cependant, ces deux indicateurs seuls ne suffisent pas à évaluer la performance d'un établissement. Par exemple, ils ne tiennent pas compte des différences de profils des élèves (origine sociale, sexe, niveau de l'adolescent à l'entrée en seconde, etc.).

D'autres indicateurs viennent de ce fait compléter les taux de réussite au bac et de mentions. Il y a d'abord la probabilité d'accès de la seconde au bac, c'est-à-dire le pourcentage de chances d'obtenir le bac dans le même lycée pour un élève de seconde. Cet indice permet de valoriser les lycées qui gardent leurs élèves quels que soient leurs résultats, et d'identifier plus facilement ceux qui opèrent une sélection après la seconde pour obtenir un bon taux de réussite à l'examen.

Des "valeurs ajoutées" et des catégories de performance pour mieux comparer

Pour des comparaisons plus justes, l'Education nationale publie également des "valeurs ajoutées" calculées en fonction des résultats attendus selon les profils des élèves de chaque établissement. Un lycée qui obtient un score négatif en "valeur ajoutée" réalise donc une moins bonne performance que ce que laissait espérer le profil de ses élèves.

Enfin, franceinfo reproduit la grille de performance utilisée par l'Education nationale (document PDF, pages 89-91). Cette méthode consiste à répertorier les lycées selon leur taux de réussite et leur capacité à accompagner leurs élèves depuis la seconde. Les établissements sont ainsi répartis en cinq catégories : neutre, accompagnateur, sélectif, performant ou en deçà des attentes.