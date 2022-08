Classement de Shanghai : "Cette 16e place confirme la stature internationale" de l'université Paris-Saclay, estime sa présidente

"Cette 16e place confirme la stature internationale" de l'université Paris-Saclay, a réagi lundi 15 août sur franceinfo sa présidente, Estelle Iacona, après la publication du classement de Shanghai dans lequel quatre établissements français se maintiennent dans le top 100. Premier établissement non-anglo-saxon avec sa 16e place, l'université Paris-Saclay a toutefois perdu trois places par rapport au classement 2021. "On n'a jamais eu autant d'entreprises qui sont venues discuter et collaborer avec l'université Paris-Saclay depuis que nous sommes classés dans le top 20 de Shanghai", a souligné Estelle Iacona. L'établissement a fait son entrée dans le classement en 2020.

franceinfo : Êtes-vous satisfaite de votre position, même si vous perdez trois places ?

Estelle Iacona : Pour nous, cette 16e place confirme la stature internationale de notre université qui est intensive en recherche. On travaille sur un grand nombre de thématiques disciplinaires. Il est important de regarder comment les choses se positionnent sur la durée. Le temps de la recherche est de trois ans, soit la durée d'un doctorat, et lorsque vous regardez le classement des universités sur trois ans, vous avez à peu près la réalité de ce qui se passe.

Qu'est-ce que cela apporte d'être dans ce classement ?

La visibilité à l'international. Depuis que Paris-Saclay est classé, le grand public est beaucoup plus au courant de ce que l'on fait et comment on se positionne. Cela apporte de l'attractivité vis-à-vis des étudiants français et internationaux, vis-à-vis des chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels, et vis-à-vis des collaborations économiques et socio-économiques. On n'a jamais eu autant d'entreprises qui sont venues discuter et collaborer avec l'université Paris-Saclay depuis que nous sommes classés dans le top 20 de Shanghai [depuis 2020].

Les huit universités françaises figurant dans le top 200 sont toutes labellisées IdEx (Initiatives d'excellence) ou ISITE (Initiatives Science-Innovation-Territoires-Économie). Qu'apporte ce type de label ?

C'est un modèle qui est extrêmement intéressant pour rapprocher les universités, les grandes écoles et les organismes de recherche qui travaillaient déjà ensemble depuis un certain nombre d'années. Le fait de les rapprocher au niveau institutionnel et géographique permet des collaborations encore plus fortes et de l'interdisciplinarité, comme des médecins qui travaillent avec des mathématiciens, des ingénieurs, des sociologues et des juristes. Ce rapprochement entre plusieurs disciplines va nous permettre d'encore mieux contribuer aux défis de société.