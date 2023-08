Calvados : une enseignante de maternelle soupçonnée de maltraitance envers plusieurs enfants

À quelques jours de la rentrée scolaire, à Bénouville près de Caen, des parents ont déposé plusieurs plaintes, accusant une enseignante de petite section de violences sur leurs enfants.

Une institutrice de l'école maternelle Jean et Marie Deschamps située à Bénouville, près de Caen, dans le Calvados, est mise en cause pour maltraitance envers des enfants de l'école, révèle jeudi 31 août France Bleu Normandie (Calvados-Orne).

Plusieurs parents accusent l'enseignante de petite section - arrivée dans l'établissement en 2020 - d'avoir commis des violences sur leurs enfants : claques, doigts coincés dans la porte de la classe ou encore de punitions dans le noir. Plusieurs plaintes ont été récemment déposées par les parents. Elles font suite à plusieurs mois d'échanges avec la direction académique du Calvados.

Par ailleurs, selon les informations de France Bleu, quatre enfants ont été entendus par les gendarmes : deux enfants de maternelle mercredi 30 août et deux autres jeudi 31 août. Nadège Blottière, mère d'un enfant de quatre ans, raconte que son fils a changé de comportement et qu'il ne "voulait plus dormir seul et dans le noir".

"Le problème, c'est que du côté de l'Académie, on nous prend pour des illuminés et l'on ne veut pas nous entendre" Nadège Blottière, mère d'un enfant de quatre ans à franceinfo

L'enquête administrative menée par l'Académie a conclu que les faits n'étaient pas avérés. L'enseignante peut donc reprendre son poste. C'est justement pour protester contre cela que plusieurs parents ont décidé de porter plainte, à quelques jours de la rentrée scolaire. Le procureur de la République a quant à lui été alerté.