Bac : à une semaine de l'écrit de français, un prof donne six conseils pratiques pour réussir l'épreuve

Cette épreuve est notée avec un coefficient cinq pour les séries générales comme pour les séries technologiques

Dernière ligne droite pour les élèves de première. Les épreuves écrites anticipées de français auront lieu le jeudi 15 juin. Une mise en bouche du baccalauréat avant une succession d'examens en terminale, avec les enseignements de spécialité, l'épreuve de philosophie et le grand oral. Bien qu'il soit précoce dans le calendrier, ce rendez-vous ne doit pas être manqué par les candidats : l'épreuve est notée avec un coefficient cinq pour les séries générales comme pour les séries technologiques.

Notée sur 20 et d'une durée de quatre heures, l'épreuve offre aux candidats deux options. En filière générale, les lycéens peuvent choisir entre le commentaire (texte littéraire à analyser, qui n'est pas issu d'une des œuvres au programme) et la dissertation (qui consiste à conduire une réflexion sur une question littéraire, portant sur une œuvre déjà étudiée en classe). En filière technologique, les élèves ont le choix entre le commentaire d'une part, et la contraction d'un texte suivie d'un essai (exercice de reformulation puis d'argumentaire sur le texte) d'autre part.

A une semaine de l'épreuve, franceinfo a demandé à Brendan Chabannes, professeur de français au lycée de l'Authie à Doullens (Somme), de nous donner ses meilleurs conseils aux candidats.

1 "Consacrez une journée à chaque objet d'études"

"L'idéal est d'avoir travaillé tout au long de l'année. Mais sur les quatre ou cinq jours à venir, je conseille à mes élèves de revoir les quatre objets d'études au programme, à savoir le roman, la littérature d'idées, le théâtre et la poésie. C'est simple : on consacre une journée à chaque objet d'études. Ensuite, on repasse sur les points que l'on ne maîtrise pas totalement.

Plus spécifiquement, il y a des choses à anticiper pour chacune des épreuves. Les candidats peuvent préparer en amont quatre petites introductions pour la dissertation, puisque son thème sera celui d'un des quatre objets d'études. Concernant le commentaire de texte, je conseille de réviser les mouvements littéraires et les figures de style, mais aussi de relire les textes lus et analysés en classe durant l'année. Pour l'exercice de contraction de texte, ils peuvent piocher dans des tribunes de presse et s'entraîner à diviser leur longueur par quatre."

2 "Ne révisez pas la veille"

"Je ne conseille pas de réviser la veille, car le risque est d'oublier la moitié de ce qu'on a appris jusque-là. Les notions vont revenir le jour-J, la maîtrise des acquis se fait sur un temps long.

L'élève peut évidemment relire si ça le rassure, mais pas plus. Il doit profiter de cette journée pour se changer les idées : faire du sport, jouer à des jeux vidéos, écouter de la musique... Brendan Chabannes, professeur de français à franceinfo

L'important est aussi de s'alimenter correctement et de bien s'hydrater. Pour éviter des oublis le matin, on prépare son sac à l'avance : une montre, au moins deux stylos (bleu ou noir), un fruit, une gourde d'eau, sa pièce d'identité et sa convocation.

3 "Ne faites aucune impasse sur le programme"

"Il ne faut se fier à aucune bonne intuition, ne pas spéculer sur le fait qu'un sujet est tombé l'année précédente et se dire qu'on va l'éviter cette fois-ci. Les sujets sont choisis au hasard et décorrélés de l'actualité. Ne faites aucune impasse sur le programme ! Il est également indispensable de maîtriser la méthodologie des différents exercices : si je ne comprends pas le texte, je dois être en mesure de disserter ; si j'ai un trou sur l'objet d'études de la dissertation, je dois être capable d'écrire un commentaire de texte."

4 "Ne passez pas trop de temps sur le brouillon"

"La gestion du temps n'est pas la même suivant la nature de l'épreuve. Pour le commentaire et la dissertation, on ne passe pas plus d'1h30 sur le brouillon. L'idée est de travailler sous la forme de prise de notes. Certains élèves passent trop de temps au brouillon et n'ont ensuite pas le temps de finir l'épreuve… Or, le brouillon doit servir à dégager un plan en deux ou trois axes d'analyse. Le candidat peut toutefois écrire en amont sa phrase d'accroche, sa problématique et les phrases qui font le lien entre les différentes parties de son argumentaire. Il rédige ensuite durant deux heures à 2h15. Le dernier quart d'heure doit servir à la relecture.

Pour l'épreuve de contraction suivie d'un essai, on se dégage tout simplement deux heures par exercice. Sur le texte à réduire, l'élève commence par rayer les passages à faire disparaître et tente de trouver des reformulations. Il se garde 20 minutes pour rédiger puis 10 minutes de relecture. Concernant l'essai, le candidat développe ses idées au brouillon durant environ trois quarts d'heure, avant de rédiger durant une heure, puis de se relire."

5 "La précision de votre vocabulaire sera toujours valorisée"

"Un correcteur est content lorsque la copie comprend des phrases qui ont du sens et des termes choisis avec précision. Cela sera toujours valorisé ! L'élève peut se préparer une liste de mots ou d'expressions à bannir : 'il y a', 'on voit bien que', le verbe être...

Il n'existe pas de barème précis sur l'orthographe : tout le monde commet des fautes donc, en général, on pardonne. Toutefois, ces erreurs ne doivent pas modifier le sens du propos. Brendan Chabannes, professeur de français à franceinfo

Une copie syntaxiquement correcte et avec de nombreux exemples monte facilement au-dessus de 14."

6 "Le contresens est la pire chose à faire"

"Si le candidat choisit la dissertation, de nombreux pièges sont à éviter : inventer une citation, utiliser le pronom personnel 'je', donner des exemples qui ne sont pas littéraires... Pour le commentaire de texte, l'élève ne doit pas confondre ce que pensent l'écrivain, le narrateur et le personnage. Le contresens est la pire chose à faire dans une telle épreuve : lorsqu'on a un doute sur la compréhension du texte, Il vaut mieux choisir l'autre exercice…"