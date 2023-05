Absences non-remplacées de professeurs : le collectif #OnVeutDesProfs va lancer lundi une deuxième action en justice contre l'État

En fin d'année 2022, ce collectif avait déjà déposé 127 requêtes en indemnisations relatives à des heures de cours non remplacées devant 17 tribunaux administratifs en France.

Le collectif #OnVeutDesProfs, qui rassemble des parents d'élèves de toute la France mécontents des absences non-remplacées de professeurs, avec à la clef une perte d'heures de cours pour leurs enfants, va lancer lundi 22 mai une deuxième action collective en justice contre l'État, a appris dimanche 21 mai franceinfo auprès de leur avocate Joyce Pitcher.

En fin d'année 2022, ce collectif avait déjà déposé 127 requêtes en indemnisations relatives à des heures de cours non remplacées devant 17 tribunaux administratifs en France, en demandant cinquante euros par jour de cours perdu dans le premier degré et dix euros par heure de cours non dispensée dans le second degré. "Nous constatons que de très nombreuses familles en France ne parviennent pas aujourd’hui à avoir des cours à temps plein pour leurs enfants", déclare auprès de franceinfo Me Joyce Pitcher.

1 500 dossiers de parents en 2022

"Nous demandons à l’Etat de dédommager les familles pour le préjudice subi. Le but n’est pas de nous enrichir, mais d’établir un nouveau rapport de force avec l’Etat pour réclamer l’embauche d’enseignants", ajoute l'avocate. L'avocate, en compagnie d'un de ses confrères Me Louis Le Foyer de Costil, ont reçu en 2022 "1 500 dossiers de parents dont 200 dossiers suffisamment solides pour ouvrir des procédures, tous niveaux confondus".

En janvier dernier, le ministre de l'Education nationale avait délcaré sur BFMTV que l'"on perd quinze millions d'heures de cours annuellement liées à des remplacements non assurés". Sur France Inter, en avril, il avait ajouté qu'"en matière de remplacement de courte durée, nous avons besoin d'un petit tiers de volontaires", évoquant notamment son "pacte" prévoyant jusqu'à 500 euros net par mois pour les professeurs qui acceptent de s'engager dans des missions complémentaires. En plus de cette nouvelle action en justice, le collectif #OnVeutDesProfs veut désormais avoir "un référent ou une référente dans un chaque académie".