VIDEO. Elles racontent leur vie de jeunes femmes en banlieue : regardez le documentaire "Le Parcours des combattantes" sur France 5

Elles ont grandi en Seine-Saint-Denis, dans le "9-3" si souvent caricaturé. Quatre femmes racontent à Olivier Delacroix comment la cité a forgé leur caractère, dans le documentaire Le Parcours des combattantes, diffusé mercredi 7 mars à 20h50, dans "Le Monde en face" sur France 5, et simultanément sur notre site franceinfo.fr.

Sylvie, Tishou, Nadia et Laëticia parlent de leur adolescence dans ces quartiers excentrés, entre violence et révolte, entraide et respect. Jeunes filles à l’avenir incertain, elles offrent le regard singulier et percutant de celles qui ont surmonté des obstacles, et parlent sans fard de leur combat pour accéder à une vie meilleure.

Après la diffusion de ce documentaire, Marina Carrère d'Encausse propose un débat avec plusieurs invités.