En Afghanistan, les petites filles du secondaire, contrairement aux petits garçons, n'ont pas pu reprendre l'école. Les talibans, de retour au pouvoir depuis six mois, l'interdisent. Des écoles clandestines ont vu le jour pour que les filles puissent tout de même continuer à étudier.

Cela fait six mois que les Etats-Unis ont quitté l'Afghanistan, et depuis qu’ils sont revenus au pouvoir, les talibans n’autorisent pas les filles à aller au collège et au lycée. Seules les écoles primaires sont ouvertes. Les garçons eux ont pu reprendre le chemin des écoles secondaires dès septembre. Alors des écoles clandestines ont vu le jour pour permettre aux jeunes filles de suivre malgré tout leur scolarité, comme dans cette maison modeste située sur les hauteurs de Kaboul.

Là, une classe se tient quatre fois par jour dans une pièce en contrebas, à l'abri des regards. Ces jeunes Afghanes ont entre 14 et 20 ans. Elles suivent des cours d'anglais dispensés par Leila. Comme toutes les jeunes filles de son âge, Moadessa, 17 ans, a des rêves plein la tête.

"Comme les talibans n'autorisent pas les filles à aller à l'école, je viens ici pour continuer mon éducation. C'est très important pour moi, car je veux devenir docteur !" Moadessa, 17 ans à franceinfo

Pour la propriétaire de la maison, les jeunes filles de son pays ne peuvent pas rester sans avenir. Elle connaît les risques auxquels elles s'exposent en accueillant des cours chez eux : "Ici, on enseigne l'anglais et les mathématiques, indique-t-elle. Si les talibans étaient au courant, ils pourraient peut-être nous dire quelque chose. Mais je prends le risque et nous continuerons d'enseigner, car ces filles ont besoin d'éducation."

Les talibans semblent pour le moment tolérer ces écoles clandestines. Les fondamentalistes ont promis que les écoles secondaires pour filles allaient rouvrir d'ici fin mars, mais dans un cadre islamique conforme à leurs exigences.