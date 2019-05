Santé : les femmes moins sportives que les hommes

Selon une étude réalisée en 2019, seulement 48% des Françaises pratiqueraient une activité sportive, soit moins d'une sur deux. "Je ne fais pas beaucoup de sport. Je fais vraiment du sport quand je vais en vacances dans ma maison de campagne avec mes parents et ma famille", dévoile une femme venue assister au tournoi de Roland-Garros.

Une baisse progressive avec l'âge

Entre 6 et 11 ans, 69 % des filles pratiquent une activité physique tandis qu'entre 12 et 17 ans, 53% font de l'exercice, selon l'étude d'Attitude prévention en 2019. "On a peut-être plus tendance à encourager les garçons à faire du sport (...) c'est peut-être ça qui contribue au fait que les filles se sentent moins légitimes à poursuivre le sport ou à s'investir complètement dans une pratique sportive", détaille Nicolas Forstmann de l'INSEP. Une fois adultes, les femmes prises entre travail et enfants ont moins l'habitude de consacrer du temps au sport. Les Françaises marchent trop peu, avec une moyenne journalière de 7 578 pas, loin des 10 000 préconisés par l'OMS. Marcher est un moyen efficace de prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer du sein.

