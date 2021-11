MeToo politique : "Je pourrais être l'une des signataires de la tribune", assure la ministre Elisabeth Moreno

Quelque 285 femmes engagées en politique ont signé une tribune publiée lundi 15 novembre dans le journal Le Monde. Ce texte affirme notamment que "les agresseurs sexuels n'ont pas leur place aux élections de 2022". "Je pourrais être l'une des signataires", a assuré Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, mercredi 17 novembre, dans l'émission "Votre invitée politique" sur franceinfo.

Et l'ex-dirigeante d'entreprise d'ajouter : "Le monde politique est un monde fait par des hommes et pour des hommes, avec des règles extrêmement masculines." "Je n'ai pas vu autant de sexisme et de violences sexistes et sexuelles dans le monde du bâtiment et dans le monde de technologies comme j'en vois aujourd'hui en politique", a poursuivi Elisabeth Moreno. La ministre a également dit avoir confrontée à "des comportements limites" depuis qu'elle a rejoint le gouvernement.