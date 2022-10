Manifestations en Iran : des écolières défient la répression en retirant leur foulard pour protester contre la mort de Mahsa Amini

Des écolières iraniennes ont osé retirer leur foulard et organiser depuis quelques jours des rassemblements pour protester contre la mort de Mahsa Amini, défiant la répression meurtrière des manifestations qui ont lieu depuis près de trois semaines en Iran. Le procureur général iranien Mohammad Jafar Montazeri a reconnu mercredi 5 septembre que des jeunes étaient impliqués dans les manifestations, dénonçant l'influence des réseaux sociaux. "Le fait que des jeunes de 16 ans soient présents dans ces événements est provoqué par les réseaux sociaux, ils sont piégés", a-t-il déclaré, cité par l'agence ISNA.



Dans une vidéo vérifiée par l'AFP, des jeunes filles, la tête non voilée, scandent "Mort au dictateur", en référence au guide suprême Ali Khamenei, lundi dans une école de Karaj, à l'ouest de Téhéran. Un autre groupe de filles scande "Femme, vie, liberté" en défilant dans une rue. D'autres vidéos publiées en ligne montrent des écolières quittant les salles de classe pour défiler dans divers endroits de la ville lors de manifestations éclair, afin d'éviter d'être repérées. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier ces images de manière indépendante.

This the image & voice of the new Iran! Highschool girls singing #ShervinHajipour's song without hijab. The song that has been written based on Tweets for #MahsaAmini's protest, mentioning the reasons for the uprising & has become the anthem of #IranRevolution pic.twitter.com/lXozo9aXiZ