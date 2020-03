Le Prix Nobel scientifique a longtemps échappé aux femmes

Les femmes ont-elles été assez mises en avant dans le secteur scientifique ? Le journaliste Jean-Christophe Batteria rappelle que depuis 1903, 610 Prix Nobel de sciences ont été décernés et seulement 19 femmes ont été honorées par ces distinctions très prisées. Seule Marie Curie est parvenue à en recevoir deux : celui de physique en 1903 et de chimie en 1911. Aujourd'hui en France, les carrières scientifiques se féminisent : 47% des lycéennes optent pour une filière scientifique.

Des Prix Nobel confisqués

Par le passé, certaines grandes scientifiques n'ont pas reçu de Prix Nobel alors qu'elles l'auraient mérité. C'est le cas de Lise Meitner. "C'est la première à décrire la fission nucléaire et à en calculer l'énergie. C'est comme ça que fonctionnent les centrales atomiques aujourd'hui. Et bien c'est son équipe qui va avoir le Prix Nobel. On est en 1944, elle est femme, elle est autrichienne, elle est juive. L'académie des Nobel préfère récompenser les hommes", raconte Jean-Christophe Batteria.