Le gouvernement va expérimenter des protections périodiques gratuites pour les femmes précaires

Le rapport remis mardi par les députées Laëtitia Romeiro Dias (LREM) et Bénédicte Taurine (LFI) fait "de la lutte contre la précarité menstruelle et l'accès de toutes les femmes aux protections hygiéniques une priorité".

Le gouvernement lancera cette année à titre expérimental la distribution de protections périodiques gratuites à des femmes en situation de précarité, ont annoncé mercredi 12 février les cabinets de Marlène Schiappa et Christelle Dubos, s'appuyant sur deux rapports parlementaires.

Les secrétaires d'Etat chargées respectivement de l'Egalité femmes/hommes et de la Solidarité et la Santé "saluent" dans un communiqué le rapport sur le tabou des règles publié mardi par les députées Laëtitia Romeiro Dias (LREM) et Bénédicte Taurine (LFI). Comme celui remis en novembre par la sénatrice Patricia Schillinger (LREM), ce rapport "fait notamment de la lutte contre la précarité menstruelle et l'accès de toutes les femmes aux protections hygiéniques une priorité", notent-elles.

Soulignant par ailleurs que l'association Règles élémentaires estime à 1,7 million le nombre de femmes victimes de précarité menstruelle en France, les deux secrétaires d'Etat "annoncent l'expérimentation dès 2020 de la gratuité des protections hygiéniques dans plusieurs lieux collectifs", une expérimentation "dotée de 1 million d'euros".