Espagne : 5 millions de femmes manifestent pour leurs droits

La manifestation du 8 mars 2018 fera date en Espagne. De Madrid à Barcelone en passant par Séville ou Bilbao, des milliers de femmes sont descendues dans les rues. Elles arborent la couleur violette des féministes espagnoles pour une manifestation préparée depuis un an. La mobilisation est au rendez-vous : plus de 5 millions de femmes ont cessé le travail.

Le pays au ralenti sans les femmes

Un rassemblement gigantesque a notamment paralysé le centre de Madrid. Face à ces femmes revendicatives, le pays était quelque peu pris au piège : embouteillages, trafic ferroviaire perturbé (plus de la moitié des trains annulés) et le plus grand quotidien espagnol, El Pais, déserté. Plus de 8000 femmes journalistes ont cessé de travailler aujourd'hui dans le pays. La manifestation a eu lieu dans une ambiance bon enfant marquée par des chants et des danses tout au long de la journée. Pénélope Cruz, icône espagnole, a même indiqué avoir suivi le mouvement et avoir laissé son mari s'occuper des enfants.

