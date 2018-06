Égalité entre hommes et femmes : l\'Europe va légiférer

"Les 28 ont aujourd'hui une belle occasion de réconcilier les Européens avec leurs institutions et de montrer que Bruxelles peut contribuer à l'égalité hommes-femmes et au progrès social", explique Valéry Lerouge, correspondant de France 2 dans la capitale belge. Notre journaliste ajoute cependant que "rien n'est moins sûr".

Un congé parental de quatre mois par parent

"Le texte proposé par la Commission européenne et qui sera soumis tout à l'heure aux 28 ministres du Travail propose un congé parental de quatre mois par parent et rémunéré comme un congé maladie, de quoi inciter davantage de papas à en profiter et à mieux répartir les tâches du quotidien", explique le journaliste. "Et bien même là-dessus, impossible de mettre tout le monde d'accord, la moitié des Etats membres s'y opposent, à commencer par la France (...) Emmanuel Macron pense que c'est une belle idée mais qui peut coûter très cher", ajoute Valéry Lerouge.

