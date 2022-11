Un mois après le spectaculaire démantèlement du plus grand point de deal de crack en France, "Complément d'enquête" a pu le constater : la drogue est toujours là. La colère des habitants aussi.

Les fenêtres de son salon donnent sur une bouche du métro Stalingrad, haut lieu de la consommation de crack dans le 19e arrondissement parisien, alors Snejana ne manque rien du manège des revendeurs. Cette veuve de 75 ans qui habite le quartier depuis trente ans l’affirme : rien n'a vraiment changé malgré les évacuations de squats de toxicomanes dans le nord-est parisien.

"On veut vivre dans la paix, sans peur, sortir se promener sans avoir peur", supplie Snejana, qui n'ose pratiquement plus sortir de son appartement. Impensable, selon elle, de rentrer seule le soir après une séance dans le cinéma tout proche. "Tout le monde vous dira la même chose : on ne peut pas." La retraitée est excédée, mais ne se fait aucune illusion sur l'action des pouvoirs publics : elle n'y voit que des "promesses dans le vide".

Vente et consommation au milieu des passants

Si aucun camp ne s’est reconstitué dans le nord-est de Paris, le crack continue d’empoisonner les rues de ces quartiers, comme le montrent des images filmées par "Complément d'enquête" à l'automne 2022. Laurence, une consommatrice qui témoigne dans ce documentaire à découvrir le 24 novembre, n'a aucun mal à se ravitailler dans l'un des points de deal du 18e ou du 19e arrondissement. "Même à La Villette, affirme-t-elle, on en trouve encore."

C'est dans ce quartier proche du périphérique que le square Forceval a été démantelé début octobre 2022, sous l'œil des caméras de télévision. Trois semaines plus tard, "Complément d'enquête" a filmé en caméra cachée au bassin de La Villette tout proche, où se retrouvent dealers et fumeurs de crack. Dès 21 heures, ils peuvent sans difficulté acheter leur dose à des trafiquants tranquillement installés sur des bancs. La vente et la consommation se font au milieu des passants, à peine interrompues par le passage des patrouilles de gendarmes.

Extrait de "Crack, quand la drogue dure", un document à voir dans "Complément d'enquête" le 24 novembre 2022.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".