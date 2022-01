Vaucluse : des sachets de cannabis estampillés "Haribeuh" saisis lors d’une opération anti-drogue

Les gendarmes ont également découvert de la cocaïne et plusieurs centaines d'euros en liquide.

Des sachets de cannabis estampillés "Haribeuh c’est beau la vie, y’a de la weed et du teuchi" ont été saisis mardi lors d’une opération anti-drogue à Sorgues (Vaucluse), rapporte mercredi 5 janvier France Bleu Vaucluse.

C’est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Avignon qui a mené plusieurs opérations anti-drogue dans la cité des Griffons à Sorgues et qui a découvert ces sachets inspirés de la célèbre marque de bonbons.

"Haribeuh ce n'est pas bon à notre avis, ni pour les grands ni pour les petits", écrivent avec humour les gendarmes du département sur leur page Facebook. De la cocaïne et des centaines d'euros en liquide ont aussi été saisis lors de cette opération.

Les trafiquants se montrent de plus en plus créatifs dans leur "stratégie marketing". En décembre 2020 par exemple, les policiers du Morbihan avaient saisi des sachets de drogue "Dragon ball Z". À Nantes, en février dernier, la drogue se trouvait dans des emballages "Kinder surprise". Et en octobre, ce sont des sachets à l'effigie d’Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui ont été saisis en Isère.