Seine-Maritime : ce que l'on sait de l'affaire de trafic de drogue qui a conduit à l'interpellation de la maire de Canteleu

Au total, 19 personnes ont été arrêtés en Seine-Maritime et en Seine-Saint-Denis dans le cadre d'une enquête pour "trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs".

Un vaste coup de filet. Dix-neuf personnes ont été interpellées et placées en garde à vue vendredi 8 octobre, dont la maire socialiste de Canteleu (Seine-Maritime), lors d'une opération anti-stupéfiants au cours de laquelle des armes ont été saisies. Franceinfo fait le point sur cette affaire.

Qui sont les personnes interpellées ?

Au total, 19 personnes ont été interpellées en Seine-Maritime et en Seine-Saint-Denis dans le cadre d'une enquête pour "trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs", a détaillé le parquet de Bobigny dans un communiqué. Elles sont soupçonnées d'être impliquées à différents niveaux dans un trafic de drogue. A Canteleu, ville de 15 000 habitants située près de Rouen, le réseau est animé par une famille connue de la police qui alimentait les principaux points de deal de l'agglomération rouennaise depuis plusieurs années.

En plus de la maire PS de la ville, Mélanie Boulanger, un adjoint au développement économique aux commerces et à l'emploi a également été interpellé, ajoute France 3 Normandie. Pas moins de 170 policiers ont participé à ces arrestations, avec parfois l'aide du Raid et de la BRI.

Que sait-on du trafic de drogue ?

"Il s'agit d'un réseau de gros importateurs de drogue, qui alimente les principaux points de deal de l'agglomération rouennaise depuis plusieurs années", a confié une source proche de l'enquête à France Bleu Normandie. Des perquisitions ont été menées vendredi matin et ont permis de saisir des armes à feu, 375 000 euros en liquide, 15 kg d'héroïne et 25 kg de produit de coupe, selon le parquet de Bobigny.

La brigade des stupéfiants de la sûreté départementale de la Seine-Maritime, ainsi que la police judiciaire de la Seine-Saint-Denis, enquêtaient depuis deux ans sur ce trafic, sous l'autorité d'un juge d'instruction de Bobigny, après l'interpellation d'un dealer en Seine-Saint-Denis.

Qu'est-ce qui est reproché à la maire de Canteleu ?

Mélanie Boulanger, maire PS de la ville de Canteleu depuis 2014, vice-présidente de la métropole de Rouen et ex-tête de liste PS-EELV aux régionales en Normandie, a été placée en garde à vue dans le cadre de cette affaire. "Les écoutes téléphoniques montrent que la maire de Canteleu était en contact régulier avec les principaux suspects", explique une source judiciaire à France Bleu Normandie. Selon France 3, les enquêteurs cherchent notamment à savoir si Mélanie Boulanger aurait mis à disposition des trafiquants des logements dans le cadre de cette affaire.

Parmi les personnes mises en causes se trouvent cinq membres d'une certaine famille M., "un réseau très structuré de distribution de drogue et de blanchiment d’argent avec des sociétés écrans, qui aurait acheté la paix sociale à Canteleu, par des menaces, influences et pressions, détaille le site 76 actu. Ce réseau contrôlait la ville, et aurait infiltré la sphère politique."