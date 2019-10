Saisie record à Roissy de 13 tonnes de GBL, le précurseur du GHB

Les douaniers de l'aéroport francilien ont saisi en juin dernier douze citernes de GBL, un solvant industriel également utilisé comme drogue. C'est la plus importante saisie jamais effectuée en Europe de l'Ouest, annonce le gouvernement.

Le ministère de l'action et des comptes publics annonce vendredi 4 octobre une saisie record à Roissy : les douaniers de l'aéroport ont mis la main en juin sur 13 tonnes de GBL, le précurseur du GHB, puissant psychotrope également appelé "drogue du violeur". Il s'agit de la plus grosse saisie jamais effectuée en Europe de l'Ouest.

Douze citernes interceptées, soit "6 millions de doses"

Les douaniers de l'aéroport de Roissy ont intercepté le 24 juin douze citernes de Gamma-Butyrolactone (GBL), "alors qu'elles transitaient par la France lors d'un trajet Chine-Portugal", ce qui représente "l'équivalent de 6 millions de doses", pour "une valeur approchant le million d'euros à la revente", apprend-on dans le communiqué.

"Les agents des douanes ont suspecté un détournement d’usage, car la spécificité de la GBL est qu’elle peut se consommer pure, le corps humain la métabolisant en GHB après absorption", détaille le communiqué au sujet de la "drogue du violeur". Mal dosé ou ajouté à l'alcool, le GLB peut provoquer un coma.

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a félicité les douaniers de l'aéroport pour cette saisie. "Je remercie une fois de plus les douaniers de Roissy pour leur vigilance qui permet d’éviter la propagation, sur le territoire de l’Union européenne, d’une substance dont on connaît la grande nocivité, quand elle est détournée de son usage industriel", a déclaré le ministre.