VIDEO. Roanne : six adolescents intoxiqués par des cigarettes offertes dans la rue

Des cigarettes aux effets dévastateurs, 400 fois plus puissants que ceux du cannabis. C'est le piège qui a été tendu à des adolescents de Roanne, dans la Loire. "Après 10 secondes, ma vue commençait à se voiler. Ensuite j'ai un black-out", raconte un jeune homme intoxiqué. Il devient alors incontrôlable et avale des graviers. L'inquiétude gagne la ville, car six jeunes au total ont subi des faits similaires en quatre jours seulement. Dans la moitié des cas, leurs téléphones ont été dérobés. Selon les victimes, les agresseurs ont entre 15 et 18 ans.

Une substance toujours inconnue

"Ça peut être du cannabis, ça peut être une substance dérivée du cannabis, ça peut être une substance chimique, ça peut être une drogue de synthèse... pour le moment nous ne savons pas", avoue le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini. D'après les enquêteurs, les effets de ces cigarettes rappellent ceux d'une drogue de synthèse qui fait des ravages à Mayotte et à La Réunion. Surnommée "chamane", elle provoque une accoutumance rapide et parfois des automutilations.

