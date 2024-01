Lutte contre le trafic de drogue : "1 000 points de deal ont été supprimés en trois ans", déclare Gérald Darmanin

"La drogue est partout dans la société", a assuré Gérald Darmanin. Mais "les policiers, gendarmes et services du ministère de l'Intérieur" sont également "partout" pour lutter contre le trafic, a prévenu, dimanche 21 janvier, le ministre de l'Intérieur, lors d'un déplacement à Créteil. Il s'est rendu dans cette commune du Val-de-Marne après la saisie par les policiers de 500 kg de cannabis.

Selon le ministre, qui relevait quelque 4 000 points de deal partout en France en 2020, "1 000 points de deal ont été supprimés en trois ans grâce au travail très impressionnant des services de police et des gendarmeries".

Des chiffres communiqués dans les prochains jours

Gérald Darmanin a déclaré que l'année 2023 avait été celle d'un "record absolu", avec "36 429 trafiquants interpellés sur le territoire national et présentés aux services de la justice". Il a par ailleurs annoncé que les chiffres des saisies supplémentaires menées dans le pays seraient communiqués dans les prochains jours.

Les "nouvelles drogues", comme le fentanyl, "sont de plus en plus nombreuses à arriver sur le territoire européen et en France en particulier", a encore noté le ministre de l'Intérieur. "Les amphétamines, les ecstasys, c'est plus de 180% de saisies par rapport à l'année d'avant, donc il y a vraiment un essor très important de ces drogues de synthèse", a ajouté Gérald Darmanin, avant un déplacement à Anvers, en Belgique, pour une réunion avec ses homologues européens sur le thème de "la nouvelle stratégie de lutte européenne contre la drogue".