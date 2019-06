La MDMA, une drogue soi-disant récréative qui tue

La MDMA est un dérivé de l'ecstasy qui a la réputation d'être festive et inoffensive. En fait, cette drogue tue chaque année : 27 personnes sont mortes en 2015. "La MDMA augmente le rythme cardiaque avec des risques d'hypertension artérielle et un risque d'hyperthermie. Vous allez dépasser les 40°C et il y a donc un risque létal", explique le Pr Jean-Claude Alvarez du service de toxicologie de l'hôpital Raymond-Poincaré à Paris.

48 heures sans manger

4,5% de la population l'auraient déjà testée. Louisiane Dor, qui voulait être mannequin, a commencé à en prendre quand elle est arrivée à Paris. "Comme la cocaïne, la MDMA coupe l'appétit, fait perdre la notion du temps. On ne pense plus à se nourrir. On n'avait pas mangé depuis 48 heures et je montais sur la balance et je voyais que j'avais perdu deux kilogrammes", confie-t-elle à franceinfo. L'auteure du livre Les méduses ont-elles sommeil ? a failli mourir : "Mon souffle s'est coupé, je saignais du nez et je vomissais noir".

