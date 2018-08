Grenoble : le "Chicago" français ?

Adrien Perez avait 26 ans. Un mois après sa mort, ses parents sont dévastés. Ce jeune homme sans histoires fêtait son anniversaire. À la sortie d'une boite de nuit, alors qu'il tente de prendre la défense d'un ami, il est tué d'un coup de couteau. Ses trois agresseurs étaient rentrés dans la discothèque munis d'armes blanches. Grenoble, 160 000 habitants, 400 000 avec son agglomération, compte depuis des années une liste de faits-divers retentissants. Ici, tout le monde se souvient de Kevin et Sofiane, lynchés en 2012 dans un parc pour une banale histoire de mauvais regard.

"Je n'ai jamais vu une ville aussi pourrie et gangrenée par le trafic de drogue"

Le drame émeut la France entière. François Hollande, président à l'époque, vient sur place, et se fait interpeller par les habitants : "Il faut que ça change Grenoble, c'est devenu le Texas !". Des années après, la violence est toujours là. Agressions au couteau, tirs, règlements de compte, mais pour quelle raison ? L'été dernier, le procureur de Grenoble Jean-Yves Coquillat avançait l'une des principales explications selon lui : "De toute ma carrière, je n'ai jamais vu une ville qui était aussi pourrie et gangrenée par le trafic de drogue que Grenoble. C'est bien simple, il y a des points de revente partout." Des points de revente, on en trouve sur toute la ville, une trentaine au total. Et le trafic est très organisé. Les syndicats de police dénoncent un manque de personnel et trop peu de vidéosurveillance. Selon la préfecture, les atteintes aux personnes à Grenoble ont augmenté de 15% sur les huit premiers mois de 2018.

