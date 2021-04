Drogue : "The Ghost", l'un des plus grands trafiquants français, interpellé à Dubaï

"The Ghost", l'un des plus grands trafiquants de drogue français, a été interpellé à Dubaï. Cela faisait plus de dix ans que la police tentait de l'arrêter.

Dans une vidéo à grand renfort d’effets spéciaux publiée sur Twitter, la police de Dubaï (Émirats arabes unis) célèbre l’arrestation de Moufide Bouchibi, 40 ans, surnommé "The Ghost", "le fantôme". L’homme est soupçonné d’être l’un des plus grands trafiquants français de cannabis, recherché par Interpol depuis une condamnation à vingt ans de prison. Le 21 mars dernier, Moufide Bouchibi a été interpellé dans une résidence hôtelière.

Un petit dealer qui a voulu se hisser au rang de chef de cartel

Moufide Bouchibi, dit "Mouf", c’est l’histoire d’un petit dealer de la région parisienne qui a voulu se hisser au rang de chef de cartel par la ruse et la violence. "Il a grandi à Dourdan, dans l’Essonne où il a fait ses premières armes dans le trafic, et à ce qui se dit, il a trouvé que localement les gens n'étaient pas tellement à la hauteur (…) et il s’est rapproché d’un Mulhousien, Sofiane Hambli, un monsieur présenté comme le numéro un pendant longtemps en France (…) et il lui aurait mis le pied à l’étrier et l’aurait fait passer en première division du trafic", explique Jérôme Pierrat, journaliste et auteur de Parrains de cité. Après l’arrestation de son mentor, Moufide Bouchibi joue solo et prend sa place. Pour les enquêteurs, sa "force de frappe (…) est telle que Bouchibi devient rapidement le principal fournisseur de haschich du marché français".