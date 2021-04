La vidéo de la police de Dubaï qui met en scène l'interpellation du "roi de la drogue français"

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la police de Dubaï vante l'action des policiers qui ont interpellé Moufide Bouchibi, souçonné d'être l'un des plus gros trafiquants de drogue en France.

C'est avec une vidéo digne d'un film d'espionnage américain que la police de Dubaï met en scène l'interpellation du "seigneur français de la drogue, le fantôme". Moufide Bouchibi a en effet été interpellé à Dubaï il y a une dizaine de jours. Ce franco-algérien est soupçonné d’être l’un des plus gros importateurs de résine de cannabis en France.

La vidéo de deux minutes vante l'action des policiers locaux qui ont interpellé le numéro un du trafic de drogue en France. Avec un grand sens de la mise en scène et une musique inquiétante, la vidéo montre de multiples images de vidéosurveillance censées montrer Moufide Bouchibi se promenant à Dubaï, puis des images des journaux de différentes nationalités et de JT français soulignant l'arrestation du suspect surnommé "Mouf".

C'est enfin le patron français de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) Jérôme Bonet qui apparaît, pour "remercier les forces de police de Dubaï pour leur contribution à la lutte contre le trafic international de stupéfiants et la lutte contre la criminalité organisée". En français, il souligne, la "collaboration étroite entre notre office antistupéfiants et la police de Dubaï, celle-ci a interpellé deux individus que nous recherchions depuis plusieurs mois et qui faisait l'objet d'une notice rouge Interpol", c’est-à-dire une sorte de mandat d'arrêt international.