Discours de politique générale de Michel Barnier : la position du Premier ministre sur l’écologie

Le Premier ministre a évoqué sa première priorité : rétablir les comptes, mais Michel Barnier en a une deuxième : l’écologie, ce qui ne l’a pas empêché d’annoncer des reculs en la matière.

Michel Barnier a remis sur la table un dossier qui fâche : l’artificialisation des sols. D’ici 2031, la France doit diviser par deux les constructions sur les espaces naturels, mais le Premier ministre suggère d’assouplir les règles, une bonne nouvelle pour le maire d’une petite commune proche de Melun. Trente-huit logements sont en construction et il manque de place pour agrandir sa salle des fêtes et construire des écoles. Les scientifiques, de leur côté, y voient un recul et soulignent les risques liés au changement climatique. Second dossier, le diagnostic énergétique : le 1er janvier, les logements classés G ne pourront plus être loués sans rénovation thermique, mais le Premier ministre pourrait adapter le calendrier, de quoi inquiéter les professionnels en pleine transition écologique.

Un flou sur l’éolien

Autre dossier, l’éolien, Michel Barnier entretient le flou et demande de mesurer les impacts des parcs. Le Premier ministre envoie tout de même un signal positif aux écologistes avec le projet d’augmenter les taxes sur les billets d’avion et les véhicules les plus polluants.

