Déserts médicaux : dans la Creuse, les habitants font des kilomètres pour se soigner

La Creuse fait face à un manque criant de médecins. À l'approche des élections législatives, le sujet est l'une des priorités des habitants du département.

Dans la Creuse, toutes les routes mènent bien à un médecin à condition de rouler des kilomètres. Le mal est répandu en milieu rural, et contamine le tissu urbain. Dans ce département, le RN est arrivé en tête des Européennes. C’est la campagne des déserts médicaux. Dans un village, une maison médicale toute neuve a été construite. Mais elle est désespérément vide. Les habitants sont désabusés.

Renoncement au soin

Pour 117 00 habitants, il reste 109 médecins dans le département. Un tiers est proche de l’âge de la retraite. De nombreux praticiens partent à la retraite sans être remplacés. Les patients sont de plus en plus nombreux à renoncer à se faire soigner, avec un retard de diagnostic et de prise en charge. Les médecins également en souffrent : le nombre de patients augmente et le rythme est difficile à suivre.