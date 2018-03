Des étudiants pro et anti-blocage se mobilisent à nouveau après les violences à la fac de droit Montpellier

Des étudiants et des syndicats ont mis en cause Philippe Pétel après l'expulsion brutale par des hommes cagoulés et armés de bâtons d'étudiants qui occupaient un amphithéâtre de la faculté dans la nuit de jeudi à vendredi

Des étudiants manifestent devant la fac de droit de Montpellier (Hérault), le 23 mars 2018 après l'expulsion brutale par des hommes cagoulés d'étudiants qui occupaient un amphithéâtre. (MAXPPP)