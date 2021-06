Déconfinés depuis plusieurs semaines, de plus en plus de Français ressentent le besoin de se réunir en extérieur pour faire la fête. Vendredi 11 juin, entre 1 500 et 2 000 personnes se sont réunies sur l'esplanade des Invalides. Elles ont ensuite été évacuées par les forces de l'ordre. Une nouvelle fête s'est produite, le lendemain soir, menant à l'interpellation de trois personnes. Le rassemblement avait débuté plus d'une heure avant le couvre-feu à 23 heures.



Des règles très strictes

De tels rassemblementsqui pourraient à nouveau avoir lieu avec le début de l'Euro de football ainsi que la Fête de la musique qui approche. Les Français sont autorisés à suivre la compétition de football dans la rue, mais en respectant certaines règles. Le couvre-feu reste toujours fixé à 23 heures, aucune dérogation ne sera possible. Le public aura l'obligation de rester assis. En ce qui concerne la Fête de la musique, les concerts de rue seront interdits. Des renforts de police sont prévus pour les zones touristiques et des restrictions ponctuelles pourront être décidées par les autorités.