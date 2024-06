"Coule pas ton été" : Voie Navigables de France lance sa campagne annuelle de sensibilisation aux dangers de la baignade sauvage

Voie Navigables de France lance sa campagne annuelle de sensibilisation aux dangers de la baignade sauvage, baptisée "Coule pas ton été". "Tous les ans, 40% des noyades mortelles ont lieu dans les cours d'eau ou dans les plans d'eau. Donc, en grande partie sur le réseau des Voies Navigables de France, mais aussi, bien sûr, sur l'ensemble des rivières de notre pays", explique dimanche 30 juin sur franceinfo, Cécile Avezard, directrice générale de Voies Navigables de France (VNF).

Cette campagne vise particulièrement les jeunes, car se sont "surtout" eux les victimes, souligne Cécile Avezard. "La semaine dernière, nous avons eu deux accidents mortels. L'un dans le Rhin : un jeune n'a pas imaginé qu'il y aurait autant de débit et de courants. L'autre sur un réservoir plan d'eau sur lequel, là aussi, on a eu un noyé", déplore-t-elle.

"Blocs de béton, pieux métalliques, amoncellement de roches..."

"À proximité des cours d'eau, on a l'impression qu'à l'eau, il n'y a pas de danger" mais ça peut être "très dangereux", alerte Cécile Avezard en prenant plusieurs exemples : "Il y a les pieux, des rochers qui ne sont pas forcément apparents".

Dans un communiqué, Voies Navigables de France rappelle qu'il "est strictement interdit de se baigner en amont, en aval des écluses et des barrages, et même à l’intérieur des écluses" mais aussi que "sauter depuis un pont (même de faible hauteur) est une activité très risquée" parce que "dans l'eau trouble des canaux et rivières, à l'endroit où sont construits les ponts, se cachent des ouvrages qui, en cas de saut, peuvent se révéler mortels : blocs de béton, pieux métalliques, amoncellement de roches", explique VNF.

"Avec le contexte météorologique, le risque d'hydrocution est élevé"

De manière générale, "les risques de noyade sont réels en dehors des sites aménagés" à cause notamment "de la présence de courants parfois très violents et insoupçonnés, des remontées sur berge parfois difficiles, ou encore à une mauvaise visibilité sous l'eau qui rendent le sauvetage d’un baigneur en immersion très difficile, voire impossible", met en garde Voies Navigables de France. Enfin, "avec le contexte météorologique, le risque d'hydrocution est élevé à cause des variations importantes de température entre l'air et l'eau", ajoute l'opérateur.

[#CoulePasTonEté] Relayez notre campagne choc !

Elle a pour but de capter l’attention des ados afin de les sensibiliser aux dangers mortels de la baignade dans des sites non aménagés.https://t.co/9vBgwNwhA8

Votre rôle d’ambassadeur est crucial.

Nous comptons sur vous ! pic.twitter.com/32CSlpoICg — VNF - Voies navigables de France (@vnf_officiel) June 24, 2024

Cécile Avezard conseille vivement à chacun d'aller se baigner "dans les zones autorisées et prévues à cet effet". Sur franceinfo, elle assure que "de plus en plus de communes souhaitent développer la capacité de baignade à proximité des villes" et "c'est très bien". Voies Navigables de France "essaie, en lien avec toutes les communes qui sont le long de nos réseaux", de recenser les sites de baignades aménagés, "où l'on peut se baigner en toute sécurité", insiste sa directrice générale.

Une liste est déjà disponible sur le site internet de Voies Navigables de France à l'adresse suivante : https://www.vnf.fr/vnf/localiser-les-sites-de-baignade-autorises-coulepastonete