"Il faudra être très prudent et rester dans les zones de baignade surveillées", alerte le maire de Lacanau face au risque de baïnes

"Le risque de baïnes va être très fort, il faudra être très prudent et rester dans les zones de baignade surveillées, il faut se baigner entre les drapeaux sur la plage", alerte samedi 22 juin sur franceinfo Laurent Peyrondet, maire Modem de Lacanau en Gironde.

Les plages du Sud-Ouest sont en alerte maximale aux baïnes à partir de dimanche 23 juin et jusqu'au lundi 24 juin en raison de forts courants marins qui peuvent emporter les baigneurs vers le large. "On a déployé des forces de secours, un hélicoptère, ce qui permet de se baigner en toute sécurité entre les deux drapeaux dans les zones surveillées par les maîtres-nageurs-sauveteurs".

📢Baignade dangereuse demain, dimanche 23 juin et lundi 24 juin, dans les #Landes



👉Pour votre sécurité, baignez-vous entre les drapeaux des postes surveillés.



❌En l'absence de drapeaux, on ne se baigne pas ! pic.twitter.com/KcrAClZiGe — Préfet des Landes (@Prefecture40) June 22, 2024

"En général, les gens luttent, s'épuisent et se noient"

"Les baïnes, c'est un courant fort qui se libère qui vous emmène au large. Si on a assez de sang-froid, on peut se laisser porter et repartir ensuite. Mais en général, les gens luttent, s'épuisent et se noient. Il faut faire très attention", met en garde le maire de Lacanau. Les baigneurs qui se laissent surprendre, ce sont "ceux qui se baignent à trois quatre kilomètres des postes de secours" alors qu'il y a "des drapeaux rouges marqués "zones de baïnes". Il faut redoubler de vigilance".

En 2023, quatorze baigneurs sont morts dans des baïnes sur le littoral atlantique, selon la préfecture maritime de l'Atlantique. La saison 2024 a débuté avec une première victime le 14 avril au Cap-Ferret, en Gironde, lorsqu'un quadragénaire est mort en se baignant en dépit d'une alerte maximale.