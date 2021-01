Consommation d’alcool : Claire Touzard et Stéphanie Braquehois livrent leur témoignage

La consommation d’alcool a fortement augmenté durant le confinement, comme l’a révélé une étude réalisée en avril 2020. "Femme ou homme, le confinement a mis tout le monde face à sa consommation et cela a posé beaucoup de questions," remarque Claire Touzard, invitée du 23h de franceinfo lundi 18 janvier. "Il y a le côté mondain et festif mais, chez soi, on se cache un peu plus."

Distinguer "verre plaisir" et "verre besoin"

Auparavant dépendante à l’alcool, Claire Touzard a écrit un livre intitulé Sans alcool (Flammarion) et qui, en quelque sorte, tient lieu de carnet de bord. Auteure de Jour zéro (L’Iconoclaste), Stéphanie Braquehois était elle aussi présente sur le plateau de 23h afin de témoigner. "Je ne me reconnais pas du tout dans le terme ‘alcoolisme’, raconte-t-elle. C’est vrai que j’avais du mal à m’arrêter après deux verres. Faire la distinction entre le verre plaisir et le verre besoin, c’est la démarche que je défends tout au long de mon livre."

