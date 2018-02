Congé paternité : 61% des parents souhaitent son allongement, selon un sondage

C'est le résultat d'une étude YouGov publiée dimanche par Le HuffPost.

En France, le congé paternité dure actuellement onze jours. Ce n'est pas assez, selon une majorité de parents français. Selon un sondage YouGov publié dimanche 4 février par Le HuffPost, 61% des sondés ayant déjà un enfant souhaitent son allongement.

Pour près de 9 sondés sur 10, un temps "important pour créer un lien avec l'enfant"

Dans le détail, 50% des sondés réclament un congé paternité plus long (contre 35% qui ne le souhaitent pas). Chez les femmes, 54% des sondées sont favorables à un congé paternité allongé (contre 31% qui ne le souhaitent pas). Chez les sondés qui ont déjà des enfants, la part de personnes favorables à l'allongement du congé paternité atteint 61%.

Les raisons de celles et ceux qui sont favorables à cet allongement sont variées. Pour 89% des sondés, le congé paternité est "important pour aider la mère". Pour 88% des personnes interrogées, cette disposition est "importante pour créer un lien avec l'enfant". Enfin, pour 82% des sondés, rallonger le congé paternité permettra "de mieux répartir les tâches ménagères et familiales".

Le sondage a été réalisé en ligne les 1er et 2 février, sur un échantillon représentatif de 1 063 Français de 18 ans et plus (méthode des quotas).