Chef martiniquais refoulé d'un dîner avec Macron : l'organisateur plaide l'erreur

Mea culpa. L'organisateur d'un dîner de prestige en présence d'Emmanuel Macron à Lyon a évoqué, lundi 27 septembre, "une erreur malencontreuse", après que le chef d'origine martiniquaise Marcel Ravin s'est fait refouler, la veille, malgré un carton d'invitation en bonne et due forme.

"On regrette cet incident évidemment involontaire de notre part, il n'y a rien d'orienté là-dedans", a déclaré Luc Dubanchet, directeur des marques Sirha Food pour GL Events. Selon lui, "a priori", Marcel Ravin ne figurait pas sur les listes faute d'avoir répondu à son invitation. D'autres personnes étaient dans son cas, dimanche soir, mais "on a pu rattraper le coup" pour elles, "car on a été prévenu". "Mais là, on n'a pas été mis au courant, hélas", a ajouté Luc Dubanchet en présentant les excuses de GL Events au chef étoilé du Blue Bay, à Monaco.

Cette soirée en l'honneur de grands chefs et pâtissiers était organisée par la société d'événementiel GL Events en marge du Salon international de la restauration (Sirha), avec le président de la République et Jérôme Bocuse, président du concours gastronomique du Bocuse d'Or. "Choqué et déçu", Marcel Ravin avait évoqué une "humiliation". "Et on m'explique que nous ne sommes pas différents", avait-il déploré, sur Facebook.